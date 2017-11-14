В Подмосковье деспот зарезал бывшую жену и дочь за непослушание

В подмосковном Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены и взрослой дочери. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября на улице Пушкина. Мужчина, разозлившись на жену и 26-летнюю дочь, набросился на них с ножом. Обе скончались на месте от ранений в область груди и шеи.

«Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала представитель ведомства Евгения Кирюшина.

Как пишет «МК» со ссылкой на источник, глава семьи расправился с близкими из-за ухажера дочери, с которым она встречалась против воли отца. По словам соседей, подозреваемый был в разводе с женой и постоянно проживал в Грузии, но примерно раз в полгода приезжал навестить свою семью. В доме его знали, как довольно вспыльчивого человека. Жильцы рассказали, что всегда во время его визитов слышали крики и грохот падающей мебели.

На допросе предполагаемый убийца рассказал, что по приезде домой заявил жене, что он против появления у дочери молодого человека. После этого между ним и двумя женщинами завязалась ссора, в ходе которой он не сдержался, схватил кухонный нож и зарезал обеих.

Его бывшая жена работала заведующей отделения противотуберкулезного диспансера, дочь была преподавателем в лингвистической школе. Коллеги называли девушку замкнутой и утверждали, что ни разу не видели ее в обществе других мужчин, кроме отца.

13 ноября в квартире на юге столицы обнаружили тела женщины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. По версии следствия, москвичка убила сына и покончила с собой из-за безденежья.