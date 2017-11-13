Молодая сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор 20-летней Яне Зуевой и ее сообщнику-подростку за убийство живописца из Союза художников Евграфа Пайманова. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили «Интерфакс» в объединенной пресс-службе городских судов.

Девушка признана виновной в том, что вовлекла 16-летнего юношу в разбой и убийство. Зуеву суд приговорил к 11 годам колонии, ее несовершеннолетний подельник осужден на восемь лет, которые будет отбывать в воспитательной колонии. Суд также удовлетворил иск жены убитого на сумму три миллиона рублей.

3 июля 2016 года в доме на Литейном проспекте было обнаружено тело 67-летнего художника Пайманова с ножевыми ранениями. Через два дня были задержаны подозреваемые.

Как выяснилось в ходе расследования, живописец после инсульта был прикован к инвалидному креслу, пишет «Петербургский дневник». Его супруга, преподававшая в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Морская школа», предложила учащейся Зуевой, приехавшей в город на Неве из Ростова, поработать сиделкой больного художника. Девушку поселили в пустовавшей квартире на улице Седова и поручили присматривать за Паймановым во время отъездов его супруги.

Зуева подговорила сокурсника убить художника, а в качестве «гонорара» забрать из квартире ценности. Сумма похищенного следствие оценило в 534 тысячи рублей. Чтобы пустить следствие по ложному следу, девушка приказала подельнику вырезать одну из картин. Также она сказала приятелю выдать себя за сантехника, которого как раз ждал хозяин квартиры. Сама же должна была отсидеться в кафе, а после убийства вернуться в квартиру, «обнаружить» труп и вызвать полицию.

В суде был допрошен главный свидетель, друживший с подсудимыми. Подросток рассказал, что Яна попросила расправиться с художником, который ей «надоел». Он тоже должен был участвовать в убийстве, но у него не было денег на проезд. 3 июля его друг, зарезавший художника, приехал к нему, подарил украденные в квартире дорогостоящие часы, а потом приятели поехали по магазинам, купив одежду, ноутбук и смартфоны.

Евграф Семенович Пайманов, художник-реалист. Родился в 1949 году в Чувашии. Член Союза Художников с 1991 года.