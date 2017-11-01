Подполковника МВД отправили в колонию за взятку от убийц 60 человек

В Москве вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска, получившему крупную взятку от лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда.

Подполковника Вадима Шавлохова приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он обвинялся в том, что в 2013 году, будучи оперуполномоченным по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его преступную группу.

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Прокурор требовал для него 12 лет колонии общего режима со штрафом в 70-кратном размере полученной взятки, аргументируя тем, что «предательство Шавлоховым интересов службы могло существенно затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности ОПГ».

Преступная группа Аслана Гагиева была образована в начале нулевых и насчитывала более 50 членов. Начиная с 2004 года бандиты убили 60 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, чиновники, бизнесмены и другие. Среди наиболее резонансных преступлений — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, совершенные в 2008 году.

В настоящий момент 22 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое из них отбывают пожизненное наказание. Тринадцать человек остаются под стражей, еще девять объявлены в международный и федеральный розыск.

Главу ОПГ Гагиева в 2015 году задержали в Австрии, где он скрывался с поддельным болгарским паспортом. Два года спустя Верховный суд Вены одобрил его экстрадицию, окончательное решение остается за министром юстиции.



