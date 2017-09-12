Полиция Австрии арестовала главаря ОПГ Гагиева для экстрадиции в Россию

Полиция Вены взяла под стражу предполагаемого главаря организованной преступной группы из Северной Осетии Аслана «Джако» Гагиева. Как сообщил агентству ТАСС источник в МВД Австрии, правоохранительные органы таким образом исполнили решение Верховного суда, ранее постановившего передать подозреваемого российским правоохранительным органам.

Судья Лео Левнаик-Ивански отклонил жалобу Гагиева, заявившего о возможном нарушении прав человека в российских тюрьмах. Он рассказал, что получил от Москвы необходимые гарантии. По его словам, Верховный суд Вены одобрил экстрадицию, теперь дело за министром юстиции, который должен принять окончательное решение.

Созданная уроженцем Грузии Гагиевым банда начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 членов. Они убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников, бизнесменов.

22 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое из них отбывают пожизненное наказание.

Под стражей остаются 13 человек, еще девять — объявлены в международный и федеральный розыск.