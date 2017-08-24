Участник банды Гагиева осужден на 18 лет за причастность к убийству 14 человек

Суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Стайхевича, активного участника банды Аслана Гагиева. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в четверг, 24 августа в редакцию «Ленты.ру».
Мужчина признан виновным в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах, похищении человека. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в 2004 году Стайхевич вошел в преступное сообщество, действовавшим в Москвском регионе и республике Северная Осетия-Алания. При его активном участии с 2004 по 2009 годы были убиты 14 человек.
Созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым банда начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 членов. Они убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников, бизнесменов.
22 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое из них отбывают пожизненное наказание.
Под стражей остаются 13 человек, еще девять — объявлены в международный и федеральный розыск.
Гагиев и трое его подручных задержаны на территории иностранных государств и ожидают экстрадиции в Россию.