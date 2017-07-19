В Петербурге поймали банду налетчиков с гранатометом и автоматами

В Санкт-Петербурге задержали шестерых предполагаемых участников вооруженной преступной группировки, которые, по версии следствия, промышляли разбойными нападениями на предпринимателей. Об этом в среду, 19 июля, сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

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Среди задержанных — предполагаемый лидер банды Леонид Колесников 1957 года рождения, ранее входивший в одно из преступных сообществ. Его сообщники — мужчины в возрасте от 34 до 56 лет. У них в ходе обысков изъято 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, 6 автоматов, гранатомет, 10 гранат, самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, винтовка зарубежного производства и более 4 тысяч патронов.

Следствие располагает данными, что участники организованной преступной группировки (ОПГ) занимались вымогательством денег у предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задержанные, в частности, подозреваются в причастности к налету на магазин, расположенный в одном из домов на проспекте Культуры, откуда было похищено имущество на общую сумму более одного миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения в разбое. Проведено более 35 обысков.

5 июля сообщалось о задержании активного участника ореховско-медведковской оргпреступной группировки Александра Шарапова, разыскиваемого 16 лет. Полиция поймала его в одной из деревень во Владимирской области.