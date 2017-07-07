В Москве задержали банду вокзальных фальшивомонетчиков

В Москве задержали участников преступной группы, подозреваемых в изготовлении поддельных купюр на общую сумму в 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате обысков обнаружены и изъяты фальшивые банкноты номиналом в пятьсот, тысяча и пять тысяч рублей.

По данным полиции, их реализовывали через терминалы оплаты, банкоматы, а также билетопечатающие автоматы на вокзалах московского региона. Суд постановил заключить подозреваемых под стражу.

13 января сообщалось о задержании троих подозреваемых при попытке сбыть 3,7 миллиона рублей пятитысячными банкнотами, имеющими признаки подделки. Полицейская операция была проведена в Солнечногорске (Московская область). Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).