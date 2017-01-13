В Подмосковье арестовали фальшивомонетчиков с 4 миллионами рублей

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Трех мужчин задержали с поличным при попытке сбыть 3,7 миллиона рублей пятитысячными банкнотами, имеющими признаки подделки. Кадры оперативной съемки опубликовала в пятницу, 13 декабря, пресс-служба МВД России.

Полицейская операция была проведена в Солнечногорске (Московская область). Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Следователи устанавливают источник фальшивых купюр.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет тюрьмы.