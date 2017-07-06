Следователи раскрыли убийство главы Сергиева Посада

Следственный комитет (СК) России объявил о раскрытии дела об убийстве в 2011 году главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.
Установлено, что градоначальник стал жертвой банды, которую возглавлял Константин Пискарев, известный по прозвищу Костя Большой. В настоящее время 10 членов группировки, в том числе и ее лидер, арестованы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийствах, похищении человека и незаконном обороте оружия (статьи 209, 105, 126 и 222 УК РФ).
Банда была создана Пискаревым в 1999 году, а ее деятельность пресечена в 2016-м после задержания участников. Следователи выяснили, что за время существования группировки преступники совершили не менее 18 убийств в Москве и Московской области. Жертвами бандитов становились люди, вступавшие в конфликт с Костей Большим. Такая же ситуация, по данным ведомства, произошла и с Душко, из-за деятельности которого могли пострадать коммерческие интересы лидера ОПГ.
«По указанию главаря преступной группировки один из ее участников Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания предполагаемой жертвы. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле под управлением Безрукова прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Константин Пискарев подошел к нему и произвел не менее 7 выстрелов из пистолета», — отмечается в сообщении СК.
Там также добавили, что раскрыть банду не удавалось долгое время из-за того, что ее деятельность «характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, поддерживаемой ее лидером, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией».
Евгений Душко был избран на пост главы Сергиева Посада в апреле 2011 года. На момент смерти ему было 35 лет.