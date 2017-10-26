Одноклассник найденного в туалете заколотого школьника признался в его убийстве

Одноклассник подростка, найденного мертвым в туалете волгоградской школы, признался в его убийстве. Об этом в четверг, 26 октября, РИА Новости сообщила старший помощник главы регионального управления Следственного комитета России Наталия Куницкая.

«Установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего», — отметила Куницкая.

Ранее стало известно о том, что ученик восьмого класса одной из волгоградских школ скончался от ножевого ранения в области сердца. Его тело обнаружили в туалете образовательного учреждения. Орудие преступления со следами крови нашли на пришкольной территории.

24 октября ученик столичного колледжа ударил восьмиклассника ножом в спину и скрылся с места нападения. Подростка доставили в больницу с колото-резаным ранением. По предварительным данным, молодые люди были друзьями. Следователи начали проверку.

19 октября в Сыктывкаре 13-летний подросток пронес в школу пневматический пистолет и ранил одноклассника во время «игры». Школьник 2004 года рождения получил ранения в области скулы и века.