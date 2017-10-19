В Сыктывкаре 13-летний подросток выстрелил в одноклассника в школе

Сыктывкарский 13-летний подросток пронес в школу пневматический пистолет и ранил одноклассника. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает «Комиинформ».

По данным издания, инцидент произошел в школе №12. Как уточняет пресс-служба МВД по республике Коми, пистолет выстрелил во время игры с ним. Школьник 2004 года рождения получил ранения в области скулы и века.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Одновременно процессуальная проверка проводится следственными органами республики.

5 сентября произошла стрельба в подмосковной школе в Ивантеевке. Ученик девятого класса напал на преподавателя с кухонным топориком. Затем подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды. Пытаясь спастись, три подростка выпрыгнули в окно. Преподаватель получила черепно-мозговую травму, одна из учащихся сломала позвоночник. Девятикласснику предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на убийство.