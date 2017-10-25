Воспитанники омского интерната сняли на видео расправу над подростком

Полиция Омска начала проверку по факту избиения 13-летнего воспитанника одного из омских интернатов, сообщает региональное управление МВД в среду, 25 октября.

Видеозапись с расправой попала в интернет 24 октября. На кадрах видно, как на лежащего на кровати подростка по очереди прыгают и наносят ему удары ногами и руками несколько человек. Ребенок кричит, что ему больно, но это не останавливает агрессоров.

По предварительным данным, конфликт между воспитанником коррекционной школы-интерната и четверыми подростками в возрасте от 13 до 17 лет возник 23 октября. После того как видеозапись появилась в сети, двое старших подростков, избивавших мальчика, сбежали из интерната. Они сразу же были объявлены в розыск, но через несколько часов вернулись самостоятельно. Пострадавшего с предварительным диагнозом «ушиб левого предплечья» доставили в больницу.

Как рассказали «Тайге.инфо» в пресс-службе УМВД Омска, причиной расправы стала попытка наказать подростка за повреждение вещей. «По изначальной версии, пострадавший мальчик зашел в комнату, сел на свою кровать, на которой лежали наушники одного из этих четверых подростков, он их повредил, что и послужило причиной конфликта», — сообщили в полиции.

В министерстве образования региона агентству «Омск Информ» заявили, что дети жили вместе на протяжении последних трех лет, как это принято в интернатах подобного типа, и характеризовались положительно. «Никаких предпосылок для драки не было, более того, воспитанники участвовали в одном мероприятии в тот же день, шутили», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о привлечении подростков к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ («Побои») и постановке их на профилактический учет.