На Камчатке 15-летнюю школьницу жестоко избили за болтливость

В Петропавловске-Камчатском полицейские начали проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительным данным, 14 октября девушка получила сообщение от 17-летней знакомой, студентки университета, что та будет ждать ее в местном парке вместе с их общим 16-летним другом. При встрече учащаяся вуза обвинила школьницу в том, что она «выбалтывает их секреты всем».

«Возникшая словесная перепалка между девочками переросла в потасовку. В результате студентка нанесла школьнице множество ударов руками, а также деревянной палкой», — говорится в сообщении.

Третий участник конфликта снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и туловища. Родители вызвали скорую помощь, как только она вернулась домой.

Ранее в поле зрения полиции ни один из участников конфликта не попадал. Студентку вуза привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП («Побои»). Если результаты судебно-медицинской экспертизы покажут, что девочке причинен вред здоровью, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

10 октября в Чите подростки избили сверстницу под крики «Это фиаско, братан», сняли на видео и выложили его в сеть. По словам агрессоров, пострадавшей устроили самосуд за то, что она ударила беременную девушку в живот и у той случился выкидыш, а также за «легкое поведение» с местными мужчинами. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту публикации ролика.