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В Приморье девочки-подростки сняли на видео издевательства над сверстницей

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В городе Лучегорск Приморского края школьницы на крыше одного из учебных заведений избили сверстницу, сняв издевательства на видео. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает портал PrimaMedia.Ru.

На кадрах видеоролика одна девочка хватает другую за волосы и бегает с ней по крыше с радостными криками, затем она наносит своей жертве несколько ударов ладонями по лицу. По предварительной информации, родители пострадавшей обратились в полицию.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю проводят доследственную проверку в связи с происшествием, говорится на сайте главка. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего.

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