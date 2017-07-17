Четверо подростков до смерти избили мужчину палками под Новосибирском

Четверых подростков в Новосибирской области заподозрили в убийстве 43-летнего прохожего. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») возбуждено в отношении двоих 16-летних и одного 15-летнего подростка, четвертому подозреваемому 11 лет.

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«По данным следствия, около часа ночи 14 июля (...) подростки гуляли по улице Юбилейной села Сокур Мошковского района. В какой-то момент мимо указанных лиц проходил 43-летний мужчина. Действуя беспричинно, из хулиганских побуждений, 11-летний подросток оскорбил встретившегося мужчину грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Следователи считают, что в ответ на оскорбления потерпевший сделал подростку замечание и стал уходить, после чего подозреваемые напали на него и нанесли ногами и палками от забора смертельные травмы.

13 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 13 подростков, промышлявших серийными грабежами и кражами. По предварительным данным, несовершеннолетние причастны к хищениям мопедов, самокатов и велосипедов. Также подростки срывали одежду с прохожих. Малолетние преступники орудовали в разных районах города на протяжении полугода.

