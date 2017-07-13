Полиция поймала шайку похищавших мопеды и самокаты подростков в Петербурге

В Петербурге задержали 13 подростков,промышлявших серийными грабежами и кражами. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, несовершеннолетние причастны к хищениям мопедов, самокатов и велосипедов. Также подростки срывали одежду с прохожих.

Малолетние преступники орудовали в разных районах города на протяжении полугода.

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Суд арестовал четверых подозреваемых, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи возбудили более 10 уголовных дел.

12 июля сообщалось о начатой прокуратурой Ульяновска проверки конфликта двух малолетних мальчиков, закончившегося поножовщиной. Дети, одному из которых семь лет, другому — десять, что-то не поделили в песочнице, после чего старший достал самодельный нож и ударил им в область сердца младшего. Пострадавший получил неглубокий порез. Полиция также ведет расследование инцидента.