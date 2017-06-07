Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре 17-летний юноша похитил из магазина 350 пачек сигарет, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«По его словам, часть похищенных табачных изделий школьник оставил у себя, а остальное раздал своим знакомым», — отмечается в сообщении.

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Юношу вычислили, изучив записи с камеры видеонаблюдения. Ранее он уже попадал под подозрение полицейских.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Ответственность по ней наступает с 14-летнего возраста.

В мае на Алтае трое молодых людей 1999-2001 годов рождения разобрали стену продуктового магазина в селе Черемное Павловского района и похитили оттуда более 60 бутылок алкоголя, 10 блоков сигарет и 15 тысяч рублей, сообщает портал Altapress.ru.