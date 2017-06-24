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Подросток в Тульской области украл 700 килограммов металлолома

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Полиция города Богородицк Тульской области задержала 16-летнего подростка за кражу 700 килограммов арматуры и лома черного металла. Об этом в субботу, 24 июня, сообщается на сайте регионального УМВД.

Юноша признал свою вину. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудникам МВД предстоит установить, совершал ли подросток раньше подобные действия.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница села Малевка. Она рассказала, что некто с сентября прошлого года ломал навесной замок на двери строящегося дома и воровал арматуру.

В июне сообщалось о задержании школьника в Самаре, который похитил из магазина 350 пачек сигарет и раздал знакомым. В мае на Алтае трое молодых людей разобрали стену продуктового магазина в селе Черемное Павловского района и вытащили оттуда более 60 бутылок алкоголя, 10 блоков сигарет и 15 тысяч рублей.

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