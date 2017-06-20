30 мужчин в масках украли шоколад в центре Киева

Группа из 20-30 мужчин в черных футболках и масках ограбила магазин на площади Независимости (майдан Незалежности) в центре Киева. Добычей злоумышленников стали шоколадки. Как передает во вторник, 20 июня, 112.ua со ссылкой на сообщение городской полиции, инцидент произошел накануне вечером.

Около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) грабители зашли в отдел со сладостями, взяли кондитерские изделия, а после покинули торговую точку, не расплачиваясь. «Охранник и кассиры не смогли им помешать», — отметили в правоохранительных органах.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Стражи порядка разыскивают преступников. Какой ущерб они нанесли магазину, не уточняется.

В апреле этого года Печерский районный суд Киева приговорил к двум годам и четырем месяцам заключения многодетного мужчину, признанного виновным в краже шоколадок Roshen (кондитерская фабрика была основана президентом страны Петром Порошенко), сообщает «РИА Новости Украина». Установлено, что ранее судимый отец четырех детей незаконно завладел 20 плитками темно-молочного шоколада «Чайка» общей стоимостью 238 гривен (около 530 рублей по текущему курсу).

Как отмечает «Страна.ua», решение суда вызвало негодование в украинском сегменте соцсетей. Многие пользователи возмущались строгостью приговора на фоне безнаказанного воровства чиновников.