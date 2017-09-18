Полиция заинтересовалась записью избиения пермской школьницы подростками

В Березниках Пермского края проводится проверка в связи с публикацией видео избиения семиклассницы. Об этом в понедельник, 18 сентября, пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на пресс-службу краевого полицейского главка.

Ролик, в котором несколько школьников жестоко избивают сверстницу, появился в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте». В комментарии к записи сообщается, что это произошло в городе Березники 31 августа.

Избиение снимали на мобильный телефон. Нападавшие предупредили, что будут бить девочку ровно четыре минуты, после чего повалили ее на землю и стали пинать ногами. В завершение пострадавшей подожгли волосы.

Семиклассница рассказала «Комсомольской правде», что в избиении участвовали шестеро ее знакомых. «Летом я узнала, что одна моя знакомая уже спит с мальчиками и сболтнула об этом своей подруге. А та рассказала другой, третьей и понеслось. 31 августа меня позвали гулять мои бывшие друзья. Договорились встретиться около десяти вечера в микрорайоне Околица», — приводит издание ее слова. Девочка добавила, что после все ее тело было покрыто синяками.

В школе на инцидент не обратили особого внимания. «Про это видео мы знаем, есть вероятность, что оно было постановочное и снималось подростками для того, чтобы что-нибудь скандальное выложить в интернет. Современные телефоны сейчас только горя нам приносят: ради крутых снимков подростки на крыши лезут, через ограждения мостов перелазят», — заявила журналистам директор учебного заведения.

В отделе опеки администрации Березников заявили, что о случившимся ничего не знают, пишут «Аргументы и факты в Перми».

В мае 2016 года в сети появилось сообщение о том, что в городе Березники Пермского края подростки избили четвероклассницу за то, что ее мать не сдала деньги на проведение школьного праздника. Расследование инцидента взял на контроль занимавший тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

Впоследствии, как сообщал портал «Город 342», оказалось, что историю об избиении придумала мать девочки, чтобы «посмотреть, как будут реагировать правоохранительные и социальные органы».