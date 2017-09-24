Подростка в Башкирии избили арматурой и бутылкой из-за девушки

Видео: MDK / ВКонтакте

Группа молодых людей жестоко избила 16-летнего подростка в Башкирии. Момент избиения попал на видео, сообщает в воскресенье, 24 сентября, телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как потерпевшему наносят удары кулаками и ногами, не обращая внимания на его крики и мольбы о пощаде. После юношу также избили арматурой, автоматом и бутылкой. По некоторым данным, в результате у подростка была сломана нога.

Как отметили пользователи в комментариях к видеозаписи, размещенной в соцсетях, причиной конфликта стали взаимоотношения юноши с девушкой.

По данным «Башинформ», инцидент произошел еще 9 сентября, однако в полицию пострадавший обратился только 24 сентября. Как сообщил изданию руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов, двое подозреваемых уже доставлены в отделение полиции. По данному факту проводится проверка.

Ранее в сентябре в городе Лучегорск Приморского края школьницы на крыше одного из учебных заведений избили сверстницу, сняв издевательства на видео. Следователи начали проверку по факту случившегося.