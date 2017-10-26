Камчатские школьники устроили бойцовский клуб

Камчатские следователи начали проверку по факту боев между учениками младших классов, на которых старшие дети делали ставки. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 18 октября в городе Елизово, недалеко от школы № 8.

«Согласно появившейся в СМИ информации, трое подростков 16-17 лет заставили двух мальчиков, учащихся четвертых классов драться между собой. При этом на них делали денежные ставки», — говорится в сообщении.

Как уточняет портал kam24.ru, после уроков в школе подростки подкараулили четвероклассника и затащили в лес, где уже был его ровесник из другой школы. Детей заставили драться. Один из школьников выиграл, ему дали 200 рублей и сказали, что придут за ним снова для следующего боя. Родители победившего бойца обратились в полицию. Факт обращения подтвердили Интерфаксу в управлении МВД России по Камчатскому краю.

24 октября в сеть попала видеозапись жестокой расправы воспитанников омской коррекционной школы-интерната над 13-летним подростком, он попал в больницу. Полиция Омска начала проверку по факту его избиения, но на следующий день ребенок записал видео, в котором назвал произошедшее попыткой пошутить и попросил не привлекать к ответственности обидчиков.