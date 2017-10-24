Студент колледжа ударил ножом восьмиклассника в Москве

На юге Москвы учащийся колледжа ударил ножом восьмиклассника. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Днем 23 октября очевидец сообщил в полицию, что в сквере рядом с Черноморским бульваром, дом 12, в ходе конфликта 17-летний студент первого курса колледжа ударил ученика восьмого класса школы ножом, после чего скрылся», — рассказал источник.

Пострадавший был доставлен в больницу с колото-резаным ранением.

По данным ТАСС, удар был нанесен в спину. Кроме того, агентство уточняет, что студент и школьник являлись приятелями.

Следствие проводит проверку.