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Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, ранившего ножом двух прохожих на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации агентства, инцидент произошел 28 сентября около 22:00 в проезде Якушкина. Неизвестный нанес удары похожим на нож предметом двум мужчинам 1988 и 1991 годов рождения. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как передавал телеканал «360», одному из мужчин удар ножом был нанесен в шею, у другого оказалась рассечена нога. Сообщалось, что нападавший имел азиатскую внешность.

29 сентября стало известно, что в Москве по подозрению в нападении с ножом на мать с грудным ребенком задержали приезжего мужчину. Женщина с младенцем гуляла в парке «Сокольники», когда к ней сзади подошел незнакомец и, приставив к ее горлу нож, потребовал деньги. Москвичка отдала ему сумку, побежала с ребенком на людную тропинку и по пути вызвала полицию.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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