Приезжий с ножом напал на мать с грудным ребенком в парке «Сокольники»

В Москве приезжего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на мать с грудным ребенком. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По версии следствия, молодая мать с младенцем гуляла в парке «Сокольники» на востоке столицы. Чтобы малыш уснул, женщина направилась в тихое безлюдное место. Пока она качала коляску, сзади подошел незнакомец и, приставив к ее горлу нож, потребовал деньги. Москвичка отдала ему сумку, побежала с ребенком на людную тропинку и по пути вызвала полицию.

На место преступления прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Вместе с пострадавшей они объехали территорию парка и встретили подозреваемого, который не успел дойти до метро.

«Полицейские задержали подозреваемого. Он оказался 47-летним жителем Костромы, был в Москве проездом», — рассказали «Ленте.ру» в столичном главке МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он заключен под стражу.

12 сентября в Москве осудили мужчину, устроившего резню в метро. Он напал с ножом на трех человек возле станции Перово, один из раненых впоследствии скончался.