СК назвал причину резни в деревне в Свердловской области

54-летний житель поселка Шамары Свердловской области зарезал четверых знакомых и ранил пятого из-за неприязненных отношений. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, днем 28 сентября пьяный мужчина взял из дома охотничий нож и поехал на такси в деревню Гора. Там в подсобке местного сельскохозпредприятия в это время обедали трое его знакомых, с которыми у него на протяжении длительного времени имелись личные неприязненные отношения.

«Войдя в подсобное помещение, злоумышленник стал причинять ножом удары своим оппонентам, в результате чего двое человек погибли на месте. Третий пострадавший был ранен, и обвиняемый стал с ним разговаривать. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, с которым у обвиняемого также имелись неприязненные отношения. Увидев картину произошедшего, этот мужчина попытался убежать из помещения, но злоумышленник догнал его и также стал наносить ему удары ножом. От полученных повреждений данный потерпевший также скончался», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Раненный успел сбежать из подсобки и вызвать медиков и полицию. А обвиняемый в это время уже шел за следующей жертвой. Мужчина выманил из дома под надуманным предлогом еще одного знакомого, с которым он тоже конфликтовал, и напал на него. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

Таким образом, от действий злоумышленника погибли четверо мужчин 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Пятого потерпевшего удалось спасти.

Через несколько часов после инцидента обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Мужчина оказал сопротивление, поэтому стражам порядка пришлось выстрелить ему в ногу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 29 сентября сообщалось о вооруженном ножом мужчине, напавшем на прохожих. По информации Ura.ru. преступления совершил ранее судимый мужчина по фамилии Наймушин.