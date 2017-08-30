Убийца врача мурманского онкодиспансера придумал себе раковое заболевание

В Мурманске судебно-медицинская экспертиза установила, что у мужчины, убившего врача онкодиспансера и покончившего с собой, не было злокачественных образований, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в среду, 30 августа.

«Нападавший ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения Мурманской области, сообщая об имеющемся у него онкологическом заболевании, однако обследования и диагностические мероприятия исключили наличие у него указанного им заболевания», — отмечено в тексте.

В СКР добавили, что по делу планируется назначить посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении убийцы врача (по имеющимся документам о его здоровье и об обстоятельствах преступления).

9 августа сообщалось, что пациент Мурманского областного онкодиспансера убил заведующего поликлиническим отделением Игоря Тюленева ножом, а затем покончил с собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ)

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин заявил, что напавший не был записан на прием в день убийства и не страдал онкологическим заболеванием.