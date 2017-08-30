Момент убийства врача в мурманском онкодиспансере попал на видео

Видео: ren.tv

Камеры видеонаблюдения сняли момент нападения мужчины на врача в Мурманском областном онкологическом диспансере. Запись, которую изучают следователи, в среду, 30 августа, публикует РЕН ТВ.

Утром 9 августа мужчина несколько раз ударил ножом заведующего поликлиническим отделением. Пострадавший получил множественные колото-резаные ранения, из-за которых умер на месте. После этого нападавший покончил с собой.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе следствия установлено, что злоумышленник ранее не раз обращался в медицинские учреждения региона, считая, что у него онкологическое заболевание. Однако врачи не находили у него злокачественных образований. Это также подтвердили результаты судебно-медицинского исследования трупа.

Теперь планируется провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как пояснял министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, мужчина, который убил врача, в тот день не был записан на прием в онкодиспансер. «Он обращался сюда [ранее], у него были определенные проблемы, но никакого онкологического заболевания у него выявлено не было», — говорил он.