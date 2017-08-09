Пациент мурманского онкодиспансера зарезал врача и покончил с собой

Пациент поликлинического отделения Мурманского областного онкодиспансера убил врача, а после покончил с собой. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Как уточняет телекомпания ТВ-21, инцидент произошел рано утром в среду, 9 августа, во время приема. Нападавший был вооружен ножом. Отмечается, что он не был постоянным пациентом диспансера, а записался на обследование впервые. Известно, что личность погибшего врача уже установлена, это — заведующий поликлиническим отделением Игорь Тюленев.

На месте происшествия работает следственная группа, туда также прибыл министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Агентству Nord-News в следственном управлении СКР по региону сообщили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). В настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства преступления, изъята медицинская документация.