Врача скорой побили в Норильске за отказ от помощи в переноске пациента

Врач скорой помощи в Норильске (Красноярский край) приехал на вызов к больному и был избит его друзьями, сообщается на сайте регионального главка МВД в среду, 5 июля.

На двух участников нападения заведены административные дела о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), также решается вопрос о составлении административных материалов по факту нанесения побоев (статья 6.1.1 КоАП).

Полицейская проверка началась после того, как сотрудник скорой помощи обратился в дежурную часть с заявлением о побоях.

Стражи порядка установили, что бригада врачей приехала на вызов местного жителя, схваченного судорогами. Дата и время происшествия не уточняются. Медработников встретила компания нетрезвых молодых людей, которые попытались самостоятельно погрузить своего друга в машину скорой помощи. Фельдшер сделал им замечание, а в ответ получил несколько ударов.

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Пострадавший врач находится на амбулаторном лечении.

2 июля в Великих Луках (Псковская область) фельдшера скорой помощи избили на глазах у полицейского. Проводится служебная проверка о возможном участии сотрудника органов правопорядка в нападении.

16 июня Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за препятствование работе скорой помощи.