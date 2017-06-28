Россия
 

Пьяная иркутянка набросилась на фельдшера скорой помощи по дороге в больницу

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В Иркутске следователи проводят проверку по факту нападения пациентки на фельдшеров в машине скорой помощи, следовавшей в больницу. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Иркутской области.

Инцидент произошел днем 28 июня на Мельничном тракте под Иркутском. По дороге в больницу между 36-летней пациенткой и фельдшером скорой случился конфликт. Женщина толкнула медработницу, и та ударилась головой, получив ушиб. В это время муж дебоширки на своем автомобиле подъехал к машине скорой помощи и, после словесной перепалки с врачами, увез супругу.

Сотрудники бригады скорой помощи нажали на «тревожную кнопку» и супружескую пару через 20 минут задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, в этот момент женщина и ее муж были пьяны, причем он отказался проходить медосвидетельствование и был доставлен в спецприемник.

16 июня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за препятствование работе скорой помощи. Разные виды наказания будут применяться в зависимости от характера действий нарушителей и тяжести последствий.

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