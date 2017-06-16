Законопроект о лишении свободы за непропуск скорой помощи прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за непропуск машины скорой помощи, следующей по вызову, передает «Интерфакс».

Документы содержат поправки в административное и уголовное законодательство. Разные виды ответственности и наказания будут применяться в зависимости от характера действий нарушителей и тяжести последствий.

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В самых незначительных случаях, за воспрепятствование оказанию медпомощи будет грозить административный штраф от четырех до пяти тысяч рублей либо арест на 15 суток.

Если же речь идет об умышленном удержании медработников, угрозах или создании дополнительных препятствий на их пути, то действия виновных лиц будут квалифицированы как уголовное преступление. Самое суровое наказание, до четырех лет заключения, предусмотрено в случае смерти больного или причинении тяжкого вреда его здоровью.

Ранее в январе на рассмотрение Госдумы была внесена инициатива об увеличении в 60 раз (с 500 до 30 тысяч рублей) штрафа за непредоставление преимущества на дороге автомобилям скорой помощи и других экстренных служб. Нарушителей предлагалось также лишать прав на срок до двух лет.

В том же месяце 21-летний житель Петропавловска-Камчатского скончался, не дождавшись скорой помощи, которую на десять минут задержала преградившая дорогу автоледи. В ГИБДД пояснили, что за это нарушение водителю грозит лишь штраф в размере 500 рублей. Губернатор Камчатки предложил ужесточить наказание за препятствование сотрудникам экстренных служб. Более 50 тысяч человек подписали в интернете петицию о привлечении женщины к уголовной ответственности. В итоге по факту произошедшего было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.