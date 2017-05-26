Нетрезвый тюменец избил фельдшера скорой помощи за отказ дать сигарету

В Тюмени фельдшера скорой помощи избили после того, как он отказался дать сигарету совершившему ложный вызов мужчине. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 10 мая по адресу улица Николая Чаплина, дом 123. На станцию скорой помощи поступил вызов от мужчины, которому якобы требовалась медицинская помощь. Приехавшие на вызов медики обнаружили двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, однако в лечении они не нуждались. Один из них попросил у фельдшера сигарету, а получив отрицательный ответ, ударил медработника кулаком.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «360»

Как рассказали изданию 72.ru на станции скорой помощи, пострадавший чувствует себя хорошо, он не взял больничный и продолжает работать.

В конце апреля в Ленинградской области нетрезвый местный житель натравил своего пса на приехавшего к нему на вызов фельдшера, когда она оказывала помощь его жене. У потерпевшей диагностированы укушенные раны правой кисти.