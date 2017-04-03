Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос врачу скорой помощи

В Комсомольске-на-Амуре женщина сломала нос врачу скорой помощи, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 29 марта, когда подозреваемая пришла на станцию скорой медицинской помощи и устроила скандал: она принялась критиковать работу медработников и оскорблять их. «Она подошла к одному из врачей — 55-летней женщине и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа, которая квалифицируется как легкий вред здоровью», — отмечается в сообщении. Коллеги пострадавшей вызвали полицию, которая доставила пациентку в отделение.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемая ранее неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, после чего ей оказывали помощь. По данным «Амурпресс», женщина состоит на учете в психиатрической больнице.

В марте в Набережных Челнах находившаяся в нетрезвом состоянии женщина ранила ножом сотрудницу скорой помощи, прибывшей по вызову. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее в том же месяце в Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на прибывшего по его вызову фельдшера, и попытался его задушить. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

В июле 2016 года во Владивостоке ветеринару сломали нос, избив его мертвой кошкой, сообщает РИА Новости. Причиной такого поведения стала смерть животного.