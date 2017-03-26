В Татарстане пьяная женщина ранила ножом медработницу прибывшей по вызову скорой

В Набережных Челнах находившаяся в нетрезвом состоянии женщина ранила ножом сотрудницу скорой помощи, прибывшей по вызову. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщается на сайте МВД по Республике Татарстан.

В публикации говорится, что в экстренную медслужбу позвонила женщина и сообщила, что ее пятимесячной племяннице плохо. Приехавшие по вызову медики увидели в квартире 28-летних мужчину и женщину, употребляющих спиртное. Выяснилось, что это отец и тетя ребенка. «В ходе разговора возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла ранение одному из медработников», — объяснили в МВД.

Прибывшая на место ЧП полиция задержала нападавшую и доставила в отдел Комсомольский. Вместе с ней туда привезли и отца ребенка.

Пострадавшая сотрудница скорой помощи госпитализирована, медики заверяют, что угрозы для ее жизни нет. Пятимесячная девочка также доставлена в больницу для выяснения состояния ее здоровья.

В настоящее время в квартире, где случился инцидент, работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

21 марта в городе Канск Красноярского края пациентка ударила приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. Пострадавшая сотрудница экстренной службы была госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту инцидента.