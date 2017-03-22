Удерживавшего в квартире фельдшеров кировчанина задержала полиция

В Кирове задержан 39-летний безработный, который удерживал в своей квартире двух фельдшеров скорой помощи. Об этом в среду, 22 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Женщины-медики прибыли в квартиру, чтобы оказать помощь пострадавшему от укуса собаки. Хозяин, вызвавший медицинскую бригаду, стал угрожать фельдшерам ножом и не выпускал их из помещения. Медики успели передать сигнал о нападении на станцию скорой помощи, а их коллеги вызвали полицию.

Нападавшего обезвредил прибывший на место наряд патрульно-постовой службы. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины его поступка устанавливаются.

21 марта в городе Канск Красноярского края пациентка ударила приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. Пострадавшая сотрудница экстренной службы была госпитализирована. Полиция начала проверку по факту инцидента.

В январе в Общественной палате (ОП) призвали приравнять нападения на сотрудников скорой помощи к агрессии в адрес представителей власти. Об этой идее рассказал сетевому изданию m24.ru председатель комиссии по безопасности ОП Антон Цветков. Он отмечал, что инициативу планируется обсудить совместно с представителями Минздрава.