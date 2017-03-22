В Красноярском крае пациентка побила фельдшера из-за замечания

В городе Канске (Красноярский край) пациентка ударила приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Фельдшер 1991 года рождения указала пациентке на то, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью из-за травмы ноги. После этого женщина ударила доктора», — говорится в сообщении главка. Отмечается, что пострадавшая госпитализирована.

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По факту произошедшего проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

В феврале пьяный пациент Новгородской областной клинической больницы нанес травмы трем сотрудникам. Медсестра была госпитализирована с сотрясением головного мозга, а у санитарки оказались сломаны лицевые кости. Третий пострадавший — охранник — отделался ушибами. Подозреваемый был задержан.

Ранее в том же месяце в Саратове пятеро мужчин напали на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи. 27-летняя женщина заперлась в ванной комнате и вызвала полицию. По факту нападения и попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело, обвинения предъявили троим присутствующим в квартире. Еще двое мужчин, не принимавших участия в нападении, проходят по делу как свидетели.