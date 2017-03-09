Челябинский пациент напал на санитара и фельдшера скорой

В городе Троицк Челябинской области пациент напал на приехавших к нему на вызов фельдшера и санитара скорой. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

9 марта около 00:40 мск в скорую помощь поступил звонок от жильцов дома, которые сообщили, что в подъезде лежит мужчина без сознания, возможно, нетрезвый. Прибывшие медработники начали оказывать ему помощь. «Пациент очнулся, но вел себя неадекватно: кулаком и ногами ударил санитара, оттолкнул женщину-фельдшера и скрылся в своей квартире», — пояснили в ведомстве.

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После этого потерпевшие медики вызвали полицию. Санитар обратился в травмпункт, в настоящее время он находится на больничном.

В феврале в Саратове пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов фельдшера скорой. 27-летней женщине пришлось закрыться в ванной комнате и сообщить о произошедшем в полицию. По факту нападения и попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело, обвинения предъявили троим присутствовавшим в квартире. О судьбе еще двух мужчин не сообщается.