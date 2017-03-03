Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой

В Санкт-Петербурге пьяный пациент напал на приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 2 марта в общежитии, расположенном на проспекте Солидарности. Во время застолья 48-летнему мужчине стало плохо, и он вызвал медиков. «Во время доставления в больницу в автомобиле скорой помощи мужчина, угрожая убийством, напал на фельдшера и пытался его задушить. Однако медицинские работники пресекли его преступные действия», — говорится в сообщении СКР.

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Пострадавший обратился за медицинской помощью, ему назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос об аресте. Возбуждено дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), сообщает телеканал «360».

В феврале в городе Энгельс Саратовской области местная жительница напала на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи. Когда медработник прибыл в одну из квартир, нетрезвая 35-летняя женщина устроила скандал, выхватила у фельдшера шариковую ручку и нанесла ему удары в затылок. Пострадавший обратился за помощью к коллегам.