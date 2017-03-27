Под Ярославлем нетрезвый мужчина избил двух женщин-фельдшеров скорой

Нетрезвый житель Ярославской области, направлявшийся в машине скорой помощи в больницу, избил двух сопровождавших его женщин-фельдшеров. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в городе Рыбинске. По факту избиения 22-летней и 33-летней женщин возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений»). 51-летний подозреваемый ранее не был судим, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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26 марта в Набережных Челнах находившаяся в нетрезвом состоянии женщина ранила ножом сотрудницу скорой помощи, прибывшей по вызову. Прибывшая на место ЧП полиция задержала нападавшую и доставила в отдел.

За четыре дня до этого в Кирове был задержан 39-летний безработный, который удерживал в своей квартире двух фельдшеров скорой помощи, угрожая им ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Днем ранее в городе Канск Красноярского края пациентка ударила приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована. Полиция инициировала проверку по факту случившегося.