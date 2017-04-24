В Ангарске мужчина избил работников скорой после смерти в больнице его отца

В Ангарске (Иркутская область) мужчина избил врачей скорой помощи после того, как узнал, что в приемном отделении одной из больниц города скончался его отец. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что драка произошла в медсанчасти №28. Мужчина также незначительно повредил машину скорой, сообщает телеканал «360».

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По информации издания «Живой Ангарск», инцидент произошел в ночь на 24 апреля. Мужчина избил врача и водителя скорой помощи. У них зафиксированы черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, рвано-ушибленные раны лица, ушибы грудной клетки. Оба пострадавших госпитализированы.

Причина смерти отца мужчины не уточняется. Сейчас нападавшему избирают меру пресечения.

3 апреля в Комсомольске-на-Амуре одна из жительниц города пришла на станцию скорой помощи, начала критиковать работу медработников и оскорблять их. Одному из врачей, 55-летней женщине, она нанесла удар кулаком по лицу и сломала ей нос.

В марте в Ярославской области нетрезвый мужчина, которого везли в больнице скорой помощи в больницу, избил сопровождавших его двух женщин-фельдшеров и попытался выбраться из автомобиля.