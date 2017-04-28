Пьяный житель Ленинградской области натравил пса на фельдшера

Житель Ленинградской области натравил собаку на приехавшую к нему на вызов фельдшера. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, в доме в поселке Романовка Всеволожского района. Фельдшер прибыла на вызов в одну из квартир, где обнаружила семейную пару в состоянии алкогольного опьянения. «В ходе оказания женщине медицинской помощи в помещении квартиры, присутствовавший при этом мужчина скомандовал своей собаке напасть на медицинского работника, в результате чего у потерпевшей диагностированы укушенные раны правой кисти», — говорится в сообщении управления.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемый задержан.

В январе в Сочи пациент ударил фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел, когда медики пытались оказать помощь потерявшему сознание мужчине. Придя в себя, он пнул ногой сотрудницу скорой и убежал. Фельдшер получила сотрясение головного мозга. Кроме того, пациент повредил оборудование реанимобиля.