В Керчи пациент ударил ножом сотрудника скорой помощи

В Крыму житель Керчи, пытавшийся совершить самоубийство, напал на сотрудника скорой помощи, прибывшей на вызов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

«Вечером 16 апреля бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов по сообщению о попытке суицида к 28-летнему местному жителю. Когда медицинские сотрудники стали выходить из квартиры, мужчина подошел к стоявшему к нему спиной медику и три раза ударил его ножом», — говорится в сообщении СКР.

По факту нападения на медика возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

В январе сообщалось о том, что в Сочи пациент ударил фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел, когда медики пытались оказать помощь потерявшему сознание мужчине. Придя в себя, он пнул ногой сотрудницу скорой и убежал. Фельдшер получила сотрясение головного мозга. Кроме того, пациент повредил оборудование реанимобиля.