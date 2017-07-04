В Псковской области проверят сообщение об избиении фельдшера на глазах у полиции

В городе Великие Луки (Псковская область) полиция и Следственный комитет проверяют информацию об избиении фельдшера скорой помощи на глазах у сотрудника правопорядка, пишет kp.ru.

Пожилая медработница в воскресенье, 2 июля, написала заявление, что на нее во время вызова напал пациент. Мужчина несколько раз ударил фельдшера. «Серьезного вреда здоровью пострадавшей не нанесено», — рассказал изданию врио начальника пресс-службы регионального УМВД Сергей Дьячков.

Он также заявил о служебной проверке по факту возможного участия в инциденте сотрудника полиции. Конкретные обстоятельства происшествия и роль стража порядка представитель УМВД не уточнил.

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В мае пьяный 40-летний житель Пскова ударил по лицу фельдшера скорой помощи, требуя отвезти его домой от места, где его обнаружили лежащим с повреждением головы, передает «Псковское агентство новостей». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ). Позднее он раскаялся в содеянном.

В апреле пытавшийся покончить с собой житель города Керчи в Крыму напал на прибывшего по вызову сотрудника скорой помощи. Мужчина три раза ударил медработника ножом в спину. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.