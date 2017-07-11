Родственник пациента избил омского хирурга до потери сознания

В Омске родственник пациента избил хирурга после просьбы покинуть ординаторскую. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 июля, в ординаторской гнойной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. «Агрессивно настроенный гражданин нанес врачу несколько ударов по голове, от которых хирург потерял сознание», — отмечается в сообщении.

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Как сообщает «СуперОмск», избиение продолжалось до тех пор, пока коллеги хирурга не вызвали полицию. Нападавшего забрали в отделение, однако вскоре он снова вернулся в медучреждение в поисках потерпевшего.

У хирурга диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В конце июня в Нижнем Тагиле отец малолетнего пациента избил хирурга детской поликлиники, когда его дочь и ребенок находились в кабинете. Врач был госпитализирован с переломом челюсти. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, до прибытия охраны.