Тагильчанин сломал детскому хирургу челюсть во время приема его ребенка

В Нижнем Тагиле проверяют сообщение об избиении хирурга детской поликлиники отцом малолетнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

По данным следствия, 20 июня отец ребенка забежал в кабинет детского хирурга, когда врач вел прием, и ударил его в голову. По предварительным сведениям, медработник госпитализирован с переломом челюсти. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Как сообщает издание Tagilcity.ru, в кабинете на приеме находилась жена мужчины и его ребенок. При этом нападавшему удалось быстро скрыться с места происшествия, до прибытия сотрудников частного охранного предприятия.

16 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нападения на медработников, воспрепятствование их деятельности и блокирование машин скорой помощи. Об этом сообщало агентство РИА Новости. Максимальной санкцией по этому закону будет лишение свободы на срок до четырех лет.

В апреле в Ангарске Иркутской области мужчина избил врачей скорой помощи после того, как узнал, что в приемном отделении медсанчасти №28 скончался его отец. У пострадавших зафиксировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, рвано-ушибленные раны лица, ушибы грудной клетки.