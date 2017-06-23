Хабаровчанин избил врача за вопрос о шрамах и татуировках

Житель Хабаровска избил врача-хирурга, разозлившись из-за вопроса о шрамах и татуировках. Об этом РИА Новости сообщил главный врач городской больницы Александр Калашников.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 июня. В приемное отделение больницы № 10 обратился мужчина с жалобами на боли в животе. «Во время осмотра врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках, присутствовавших на теле пациента. Но тот вышел из себя и набросился на доктора, кинул в него стул. Врач попытался уйти от конфликта и выбежал в коридор, но пациент его догнал, повалил на пол и избил», — сказал Калашников.

Врача на «скорой» увезли во вторую краевую больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плеча, ссадины и ушибы. Хирург долгое время теперь не сможет работать.

Полиция увезла злоумышленника. «Находился ли он под действием каких-либо веществ, мы не знаем, но определенные внешние признаки измененного сознания у него были», — сказал собеседник.

По факту избиения врача возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Решается вопрос об избрании в отношении 31-летнего злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.