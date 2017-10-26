Хабаровчанина отправили в колонию за избиение хирурга

В Хабаровске местный житель признан виновным в нападении на врача и приговорен к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по краю.

Инцидент произошел вечером 22 июня. 31-летний мужчина обратился с жалобами на здоровье в приемный покой больницы № 10. Его стал осматривать врач-хирург. Во время медицинского осмотра пациент стал вести себя неадекватно, агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медработник, избегая конфликта, вышел из кабинета, однако злоумышленник догнал врача в коридоре, повалил на пол, нанес удары по телу.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Как ранее сообщалось, осужденного вывел из себя вопрос хирурга о многочисленных шрамах и татуировках, присутствовавших на теле пациента. Врача после конфликта увезли в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плеча, ссадины и ушибы.