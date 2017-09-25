Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек

Российский турист получил ножевые ранения в массовой драке в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 сентября, на курорте Сиде.

Как рассказал пострадавший житель Екатеринбурга Павел Терешин, он вместе с пятью знакомыми гулял по городу. Во время прогулки россияне заметили группу турецких мужчин, которые беседовали с русскоговорящими девушками. Услышав родную речь, туристы поздоровались с ними.

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«Насколько я понял, турки посчитали, что мы хотим увести их девушек. Но это полный бред, мы шли со своими женами», — говорит 31-летний Терешин.

В итоге между местными жителями и россиянами завязалась перепалка, которая переросла в драку. В ходе потасовки один из турок набросился на Терешина с ножом и ранил его.

Путешественника увезли в больницу, где ему наложили в общей сложности 30 швов. По словам Терешина, его сограждане отделались ушибами.

Приехавшие на место ЧП полицейские посоветовали туристам не писать заявление о нападении, так как рассматривать такой документ они будут долго. Стражи порядка в итоге заполнили какие-то бумаги, но они все были на турецком, и Терешин отказался их подписывать.

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