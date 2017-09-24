Бармен турецкого отеля зарезал туриста из Белоруссии

Турист из Белоруссии умер после драки с 17-летним барменом отеля в турецком городе Мармарис. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Издание поясняет, что конфликт разгорелся после того, как 28-летний Виктор Халадко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал обслужить его, несмотря на утверждения официанта, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой турист получил ранение ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

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Администрация отеля вызвала полицию, которая задержала бармена. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

30 августа российский турист Алексей Никитин погиб на курорте Сиде в провинции Анталья. Причиной его смерти стало падение с четвертого этажа отеля.

14 сентября стало известно, что треть приобретенных россиянами на осень (до 31 октября) пакетных туров пришлась на Турцию. Второе место по популярности заняли поездки по России, на них пришлось 20,3 процента всех проданных путевок. Третье место досталось Греции с показателем в 11,3 процента.